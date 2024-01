First /ME Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die fundamentale Analyse von First zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" deutlich unterbewertet ist, was auf das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,94 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 zurückzuführen ist. Dies ergibt eine Unterbewertung von 36 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First mit 5,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,49 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild und der Buzz um das Unternehmen haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 28,38 USD sowohl über dem 200-tägigen Durchschnittskurs von 24,97 USD als auch über dem 50-tägigen Durchschnittskurs von 25,33 USD liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend erhält die First-Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen, Dividenden- und technischen Analysen.

