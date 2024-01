First /ME Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First liegt derzeit bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,62 für Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der aktuelle RSI-Wert für First beträgt 70,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über First eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält First somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität der Beiträge zeigt eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für First war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von First bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

