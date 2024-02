First /ME Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Dividendenrendite von First liegt derzeit bei 5,24 %, was 133,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken ausmacht. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet First eine Rendite von -3,25 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,35 Prozent, wobei First um 0,9 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index bewertet die First-Aktie als neutral, mit einem RSI7-Wert von 47,1 und einem RSI25-Wert von 59,07. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der First bei 25,02 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 24,08 USD, was einen Abstand von -3,76 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,13 USD, was einer Differenz von -7,85 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".