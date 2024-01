First /ME Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die First-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 32,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 30,89 Punkten im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 24,96 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 28,22 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Differenz von +13,06 Prozent und bewertet die Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,21 USD) zeigt eine positive Differenz von +11,94 Prozent, wodurch die First-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die First-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,83 Prozent, was eine Outperformance von +0,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Jedoch lag die Rendite 9,24 Prozent unter dem Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite der First-Aktie 5,95 Prozent, was 132,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die First-Aktie in Bezug auf den RSI neutral bewertet wird, in der einfachen Charttechnik jedoch ein "Gut"-Rating erhält, im Branchenvergleich neutral abschneidet und bei der Dividendenpolitik schlecht abschneidet.