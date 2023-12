First /ME Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse der Aktie von First zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 24,95 USD liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 28,8 USD liegt und somit einen Abstand von +15,43 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 25,11 USD, was einer Differenz von +14,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der First-Aktie mit 9,94 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,5). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei First festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der First-Aktie auf Basis der technischen, fundamentalen und Anleger-Analyse.