First /ME Aktie: Augen auf!

Die Aktie von First weist eine Dividendenrendite von 5,24 Prozent auf, was 133,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138. Daher wird die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Finanzen" zeigt sich, dass First mit einer Rendite von -9,71 Prozent mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent, während First mit -13,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First bei 8,5 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 134,78. Dies ergibt einen Abstand von 94 Prozent und führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Im Rahmen der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der First derzeit bei 24,93 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,12 USD aufweist. Dies führt zu einer Distanz von -7,26 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 24,23 USD, was zu einem Abstand von -4,58 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.