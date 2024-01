First Light Acquisition Group Registered (A) Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "First Light Acquisition Group":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Calidi Biotherapeutics-Aktie beträgt 82,14, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung für Calidi Biotherapeutics hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Calidi Biotherapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen negativen Trend für die Aktie.

Analysten schätzen die Aktie der Calidi Biotherapeutics langfristig als "Gut"-Titel ein, mit einem erwarteten Kursziel von 11 USD. Dies entspricht einer positiven Erwartung von 663,89 Prozent. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.