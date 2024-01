First Light Acquisition Group Registered (A) Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Calidi Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,46 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -79,32 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,94 USD, was zu einem Abstand von -24,74 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Calidi Biotherapeutics ergibt sich ein RSI7 von 62,5 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 55,9 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Analystenbewertungen für die Calidi Biotherapeutics-Aktie abgegeben, wovon alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 653,42 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Calidi Biotherapeutics positive Ausprägungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

