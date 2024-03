First Light Acquisition Group Registered (A) Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "First Light Acquisition Group":

Die technische Analyse der Calidi Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,55 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,58 USD weicht somit um -87,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,79 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -26,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Calidi Biotherapeutics-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten bewerten die Calidi Biotherapeutics-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 1796,55 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Wortmeldungen wider. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Calidi Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Calidi Biotherapeutics-Aktie, basierend auf der technischen Analyse, den Analystenbewertungen und der Anleger-Stimmung.