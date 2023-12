First Light Acquisition Group Registered (A) Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Die Aktie der Calidi Biotherapeutics wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was eine langfristige Einstufung von "Gut" ergibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 596,2 Prozent ergibt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Einstellungen der Anleger. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Calidi Biotherapeutics, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Calidi Biotherapeutics von 1,58 USD mit -78,56 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 2,12 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -25,47 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Calidi Biotherapeutics-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Calidi Biotherapeutics-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist das Wertpapier laut RSI25 weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und Anleger-Sentiments eine insgesamt positive Einschätzung ("Gut") für die Aktie der Calidi Biotherapeutics.