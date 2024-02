First Keystone Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Aktie von First Keystone wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 17,34 und ist damit 2 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 17,74 beträgt. Daraus ergibt sich aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für First Keystone liegt bei 63,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von First Keystone im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,79 Prozent erzielt, was 25,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, und First Keystone liegt aktuell 19,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die First Keystone derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 16,65 USD, während der Kurs der Aktie bei 14,67 USD liegt, was einer Abweichung von -11,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,76 USD führt zu einer Abweichung von -6,92 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".