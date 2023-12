First Keystone Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

First Keystone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,79 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -30,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von First Keystone um 40,67 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von First Keystone beträgt aktuell 7,18 Prozent, was 2,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt und somit eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 17,29 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 17 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die First Keystone-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz, eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik und eine gemischte Bewertung in der technischen Analyse.