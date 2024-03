First Keystone Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktie von First Keystone hat in den letzten Monaten eine neutrale Diskussionsintensität und Stimmungsänderung gezeigt. Das bedeutet, dass die Kommunikation im Netz im Durchschnitt aktiv war, aber kaum Veränderungen aufwies. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 15, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich zu anderen Werten in der Handelsbanken-Branche wird für jeden Euro Gewinn von First Keystone nur 15,76 Euro gezahlt. Dies ist 54 Prozent weniger als im Branchendurchschnitt.

Die Dividendenrendite von First Keystone beträgt derzeit 7,16 Prozent, was weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,93 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von First Keystone eine Performance von -27,2 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 0,71 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -27,91 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von First Keystone 35,68 Prozent unter dem Durchschnittswert des Finanzsektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.