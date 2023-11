First Keystone Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der First Keystone-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 17,92 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 14 USD liegt und damit einen Abstand von -21,88 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 15,32 USD, was einer Differenz von -8,62 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die First Keystone-Aktie eine Rendite von 7,18 Prozent auf, was 5327,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5334, wodurch die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,38 Prozent erzielt hat, was 32,58 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -6,09 Prozent, wobei First Keystone aktuell 24,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In puncto Fundamentalanalyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,64, was 35 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 14, wodurch der Titel als unterbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.