First Interstate BancSystem News: Aktie jetzt kaufen?

First Interstate BancSystem im Vergleich unterbewertet Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First Interstate Bancsystem mit einem Wert von 14,78 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 19,74 , womit sich ein Abstand von 25 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel… Hier weiterlesen