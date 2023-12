First Interstate BancSystem-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann man feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Interstate Bancsystem-Aktie beträgt aktuell 2, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 20,36 ebenfalls überverkauft, was der Aktie ein weiteres "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die First Interstate Bancsystem-Aktie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die First Interstate Bancsystem derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,14 USD, wobei der Kurs der Aktie bei 32,14 USD um +22,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 25,06 USD weist mit +28,25 Prozent eine positive Abweichung auf. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die First Interstate Bancsystem im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,37 Prozent erzielt hat, was 51,77 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" liegt die Aktie auch 42,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei First Interstate Bancsystem aktuell bei 7, was einer negativen Differenz von -130,61 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von den Analysten als "Schlecht" bewertet.