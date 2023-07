First Interstate BancSystem Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

Für die Aktie First Interstate Bancsystem aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 07.07.2023, 09:18 Uhr, ein Kurs von 23.24 USD geführt.

Wie First Interstate Bancsystem derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,59 ist die Aktie von First Interstate Bancsystem auf Basis der heutigen Notierungen 43 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (13,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 8,14 Prozent liegt First Interstate Bancsystem 3,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,33. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die First Interstate Bancsystem derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,49 USD, womit der Kurs der Aktie (23,24 USD) um -32,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,97 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,05 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".