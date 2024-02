First Internet Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die First Internet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,95 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,94 USD, was einem Unterschied von +65,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 27,96 USD zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +17,81 Prozent darüber liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Internet derzeit bei 0,8 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,55 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -137,75 Prozent zur Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die First Internet-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die First Internet-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,29 Prozent erzielt, was 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Handelsbanken" liegt die Rendite sogar um 13,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -2,8 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich.