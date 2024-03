First Internet Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Internet-Aktie liegt bei 59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 47,68 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Die Dividende von 0,8 % von First Internet liegt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,93 %) niedriger, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von First Internet mit 31,79 USD 6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer guten kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +48,83 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.