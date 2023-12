First Internet Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Dividendenpolitik von First Internet Inc. wird derzeit als schlecht eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 136,94 Prozentpunkte, was einer Dividendenrendite von 1,37 % im Vergleich zu 138,31 % entspricht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von First Internet ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,94 einer Überbewertung um etwa 19 Prozent entspricht.

Im letzten Jahr erzielte die Aktie von First Internet eine Rendite von -14,43 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Unterperformance von 19,79 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,79 Prozent, und First Internet liegt aktuell 10,63 Prozent unter diesem Wert.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs von 24,1 USD um +38,82 Prozent über dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 50 Handelstage von 18,46 USD ergibt sich eine Abweichung von +30,55 Prozent, was einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht.

Insgesamt erhält die First Internet-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating, während die fundamentale und Dividendenbewertung als "Schlecht" eingestuft werden.