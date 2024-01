First Internet Aktie: Aufgepasst!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei First Internet. Weder besonders positive noch negative Themen prägten die Diskussionen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte First Internet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,43 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,48 Prozent, was eine Underperformance von -15,9 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von First Internet mit 25,1 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt First Internet mit einer Ausschüttung von 1,37 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,97 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.