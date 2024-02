First Industrial Realty Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der First Industrial Realty Trust Inc liegt bei 8,91 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 43,84 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 50,35 USD für die Aktie. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 54,74 USD, was einer Steigerung von 8,72 Prozent entspricht und zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 52,48 USD liegt, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,31 Prozent) liegt und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die First Industrial Realty Trust Inc-Aktie eine "gute" Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analysteneinschätzung der Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Einstufung von Research-Analysten vorgenommen wurden. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "neutral". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 57 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,13 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über First Industrial Realty Trust Inc in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, was zu einer "schlechten" Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "schlechtes" Rating, da auch die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der technischen Analyse, der Analysten und des Stimmungsbarometers eine gemischte Einschätzung für die Aktie der First Industrial Realty Trust Inc, wobei die langfristige Einstufung auf "neutral" gesetzt wird.

