First Industrial Realty Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die First Industrial Realty Trust Inc-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Innerhalb der letzten zwölf Monate erhielt sie 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 57 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 5,46 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Sentiment rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch die langfristige Stimmungslage als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die First Industrial Realty Trust Inc aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 50,32 USD, während der aktuelle Kurs bei 54,05 USD liegt, was einer Abweichung von +7,41 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 52,16 USD, was einer Abweichung von +3,62 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der First Industrial Realty Trust Inc als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 37,35 und der RSI25 bei 46,36, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.