First Industrial Realty Aktie: Kaum zu glauben!

Für die Aktie First Industrial Realty Trust Inc stehen per 10.05.2023, 21:12 Uhr 54.31 USD zu Buche.

First Industrial Realty Trust Inc haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der First Industrial Realty Trust Inc wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Industrial Realty Trust Inc vor. Das Kursziel für die Aktie der First Industrial Realty Trust Inc liegt im Mittel wiederum bei 57,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 53,54 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 7,71 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der First Industrial Realty Trust Inc insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber First Industrial Realty Trust Inc. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält First Industrial Realty Trust Inc daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält First Industrial Realty Trust Inc von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für First Industrial Realty Trust Inc in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für First Industrial Realty Trust Inc haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. First Industrial Realty Trust Inc bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

