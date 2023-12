First Industrial Realty Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analysten bewerten die Aktienkurse von First Industrial Realty Trust Inc nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen. In diesem Fall wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um First Industrial Realty Trust Inc in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 50,15 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 53,97 USD liegt, was einem Unterschied von +7,62 Prozent entspricht. Diese Basisbewertung ergibt somit ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Unterschied von +18,96 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die First Industrial Realty Trust Inc-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei First Industrial Realty Trust Inc zu verzeichnen ist. Dies wird anhand der negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenhängend ergibt sich somit für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Industrial Realty Trust Inc liegt bei 4,85, was eine überverkaufte Situation anzeigt und daher mit "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 16, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.