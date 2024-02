First Industrial Realty Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über First Industrial Realty Trust Inc in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion führte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zu normalen Zeiträumen unwesentlich höher oder niedriger, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die First Industrial Realty Trust Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 50,37 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 54,27 USD lag. Dies deutet auf eine Abweichung von +7,74 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 52,89 USD, was einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Industrial Realty Trust Inc-Aktie liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für First Industrial Realty Trust Inc.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an 13 Tagen auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnete. Die Anleger haben sich größtenteils neutral verhalten, mit vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

