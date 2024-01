First Industrial Realty Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von First Industrial Realty Trust Inc liegt bei 57,39, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 32,51 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei First Industrial Realty Trust Inc. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber First Industrial Realty Trust Inc. Drei positive und zehn negative Tage wurden verzeichnet, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "schlecht"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt First Industrial Realty Trust Inc insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung ist dabei "neutral", bestehend aus 3 "guten", 2 "neutralen" und 1 "schlechten" Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 57 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 7,83 Prozent. Daher wird eine "gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Insgesamt erhält First Industrial Realty Trust Inc von der Redaktion also eine "gut"-Bewertung.