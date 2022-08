First Hydrogen-Aktie: Der reine Wahnsinn!

Am vergangenen Wochenende hatte ich schon einmal über die Aktie des kanadischen Wasserstoffunternehmens First Hydrogen berichtet, da der Wert seit Ende Juni über ein starkes Aufwärts-Momentum verfügt. Mit dem Ausbruch über das unter Elliott-Wave-Theoretikern so viel beachtete 61,8 %-Fibonacci-Retracement des April-Abschwungs waren in der vorangegangenen Woche die Weichen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gestellt worden. Das ließ für die neue… Hier weiterlesen