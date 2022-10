First Hydrogen Aktie: Was ist mit der Rallye?

Finanztrends Video zu Rallye



First Hydrogen hat am Freitag die Woche etwas enttäuschend abschließen müssen. Der Titel konnte sich nicht mehr auf dem Vortagsniveau halten und gab am Ende um -1,3 % nach. Das passt zur vergangenen Woche, lässt aber dennoch nicht ängstlich auf die kommende Woche blicken. Dieser Trend bleibt für First Hydrogen intakt Derzeit ist die Aktie ganz klar im Aufwärtstrend. Der… Hier weiterlesen