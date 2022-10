First Hydrogen-Aktie: Jetzt könnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen!

Die First Hydrogen-Aktie hat den Anlegern in den vergangenen Monaten sehr viel Freude bereitet. Ausgehend von einem Niveau bei 2 Kanadischen Dollar (CAD) stiegen die Kurse von Ende Juni bis Ende August im Hoch bis auf 5,30 CAD. In Prozenten ausgedrückt entsprach dies einem Anstieg von 165 Prozent. Der stark überkaufte Zustand (RSI) führte im September in einem korrektiven Marktumfeld… Hier weiterlesen