First Hydrogen-Aktie: Immer noch gefragt?

Die First Hydrogen-Aktie ist seit Ende Juni kaum zu stoppen. In den letzten zweieinhalb Monaten hat sich der Aktienkurs des kanadischen Wasserstoffunternehmens mehr als verdoppelt. In den vergangenen Tagen erlebte die First Hydrogen-Aktie zwar eine leichte Korrektur, doch heute Vormittag ging es schon wieder um über sechs Prozent bergauf. Warum ist die Wasserstoffaktie momentan so gefragt? Ein neuer Wachstumstreiber Der… Hier weiterlesen