First Hydrogen Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der First Hydrogen-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 45. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 41,26 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für First Hydrogen. Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für First Hydrogen negative Ausprägungen aufweisen. Dadurch wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet. In der technischen Analyse wird deutlich, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die First Hydrogen-Aktie bei 2,53 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,73 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für First Hydrogen nach verschiedenen Bewertungen ein "Neutral"-Rating.

