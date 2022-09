First Hydrogen-Aktie: Ein Anstieg wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie des kanadischen Wasserstoffunternehmens First Hydrogen zählt mit Sicherheit zu den besten Performern in den vergangenen Wochen. Aus charttechnischer Sicht hätte es kaum besser laufen können. Der Wert ist seit dem Tief von Ende Juni bei 2,00 Kanadischen Dollar (CAD) in der Spitze um fast 150 Prozent gestiegen. Anfang August stieg der Kurs in einer dynamischen Bewegung über das… Hier weiterlesen