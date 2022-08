First Hydrogen-Aktie: Ein Anstieg wie aus dem Lehrbuch!

Mit viel Schwung nach oben präsentierte sich zuletzt die Aktie des kanadischen Wasserstoffunternehmens First Hydrogen. Ende Juni kehrten die Käufer an den Markt zurück, nachdem die Notierung infolge einer langen Abwärtsbewegung im zweiten Quartal bis auf 2,00 Kanadische Dollar (CAD) abgesackt war. Neben dem breiten Support in diesem Bereich machten sich die Bullen auch den überverkauften Zustand der Aktie zunutze.… Hier weiterlesen