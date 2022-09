First Hydrogen-Aktie: Anleger nehmen Gewinne mit!

Die First Hydrogen-Aktie musste in dieser Woche massive Gewinnmitnahmen über sich ergehen lassen. Hierdurch ist der Kurs auf Wochenbasis um mehr als 30 Prozent zurückgekommen. Gegenüber dem Rallyehoch von 5,30 Kanadischen Dollar (CAD) belaufen sich die Abschläge inzwischen auf mehr als 40 Prozent. Am Donnerstag sackte die Aktie unter die 50-Tage-Linie (EMA50) und positionierte sich zum Handelsende auch noch unterhalb… Hier weiterlesen