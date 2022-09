First Hydrogen +25%: Was hat die Kurseruption ausgelöst?

Die Aktie von First Hydrogen (WKN:A3C40W) ist am Dienstag an der Torontoer Börse um fast ein Viertel hochgeschossen. Tags darauf startet der Titel mit einem leichten Plus von 0,75% auf 4,11 CA$ in den Handel. Was steht hinter der plötzlichen Kurseruption? Und ist der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist ein Investment wert?

First Hydrogen Corp. ist ein kanadische Wasserstoff-Unternehmen in der Entwicklungsphase. Es konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen-betriebenen leichten Nutzfahrzeugen (LCV). Zudem ...





