First Horizon National-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von First Horizon wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 8,48 insgesamt 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,94 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist First Horizon derzeit eine Dividendenrendite von 5,58 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,31 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über First Horizon. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der First Horizon bei 13,12 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14,07 USD, was einem Abstand von +7,24 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, mit einer Differenz von +19,74 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in technischer Hinsicht eine Bewertung von "Gut".