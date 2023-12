First Horizon National Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von First Horizon zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -48,91 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent aufweist, liegt First Horizon mit 46,49 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf First Horizon hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass First Horizon weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist First Horizon mit 5,58 Prozent eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,63 Prozent auf. Die Differenz von 133,04 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich, dass First Horizon in verschiedenen Kategorien mit negativen Bewertungen konfrontiert ist, was auf eine herausfordernde Performance des Unternehmens hinweist.