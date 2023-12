First Horizon National Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Das Unternehmen First Horizon National mit Sitz in Memphis, USA, wird in 30 Tagen seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die First Horizon National Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Erwartete Quartalszahlen

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 7,09 Mrd. EUR. Analysten erwarten ein Umsatzplus von beeindruckenden +64,96 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte First Horizon National einen Umsatz von 804,17 Mio. EUR, während nun mit einem Umsatzsprung auf 1,33 Mrd. EUR gerechnet wird. Der Gewinn wird voraussichtlich um -64,36% auf 86,25 Mio. EUR fallen.

Prognose für das kommende Jahr

Für das kommende Jahr prognostizieren Analysten weiterhin positive Entwicklungen. Der Umsatz soll um +64,96 Prozent steigen, während der Gewinn um -64,36 Prozent auf 284,02 Mio. EUR zurückgehen wird. Der Gewinn pro Aktie wird auf 1,48 EUR fallen.

Reaktion der Aktionäre

Die Schätzungen für die Quartalszahlen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +12,62% verändert.

Einschätzung der Analysten und Charttechnik

Analysten prognostizieren, dass die Aktie in 12 Monaten bei 12,41 EUR stehen wird, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Verlust von -0,40% bedeutet. Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei First Horizon National, wobei der Gleitende Durchschnitt 50 keinen Widerstand bietet.

Die kommenden Quartalszahlen werden somit mit großer Spannung erwartet, da sie Einblicke in die finanzielle Entwicklung von First Horizon National geben und maßgeblich beeinflussen, wie Aktionäre und Analysten die weitere Entwicklung des Unternehmens einschätzen.

