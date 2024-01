First Horizon National Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Die First Horizon-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung das Rating "Neutral". Die Bewertungen der Analysten zeigen 2 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen. Kurzfristig betrachtet gab es innerhalb eines Monats 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer letzten Bewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 13,33 USD, was einer erwarteten Performance von -5,84 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 14,16 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht", während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionstätigkeit bei First Horizon, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von First Horizon liegt bei 5,58 Prozent, was 133,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbankenbranche ist. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel erscheint.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,77 auf, was 37 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.