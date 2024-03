First Horizon National Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Die technische Analyse zeigt, dass die First Horizon-Aktie derzeit 3,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +16,14 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die First Horizon-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 67,19 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Erweitert man den Zeitraum auf 25 Tage, ergibt sich ein RSI-Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die First Horizon mit 4,22 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt (138,93%) niedriger. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche beträgt die Differenz -134, was zu einer Bewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" führt.