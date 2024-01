First Horizon National Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Horizon-Aktie beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 28,05, dass die Aktie überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die First Horizon.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für die Aktie ausgesprochen haben, bewerten die First Horizon insgesamt als "Neutral". Dabei gibt es 2 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen. In den letzten 30 Tagen gab es eine Kaufempfehlung und keine Halte- oder Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,33 USD, was einer prognostizierten Wertminderung von -7,73 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer Einstufung der First Horizon als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der First Horizon ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von First Horizon eine Einschätzung von "Neutral". Die Diskussionsintensität war üblich, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmung. Insgesamt wird die First Horizon somit als "Neutral"-Wert betrachtet.