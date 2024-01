First Horizon National Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: In den letzten Monaten hat sich die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die First Horizon-Aktie verbessert. Dies führt zu einem positiven Rating. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie verstärkt Beachtung findet. Dadurch erhält die Aktie ebenfalls ein positives Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,67 USD liegt, was einer Abweichung von +7,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,06 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 13,67 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die First Horizon-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein positives Rating.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Horizon liegt bei 9,77, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,61. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Rendite der Aktie lag im letzten Jahr bei -40,57 Prozent, was 49,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite von First Horizon um 41,49 Prozent darunter, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

