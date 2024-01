First Horizon National Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Die Analystenbewertung für die First Horizon-Aktie sieht langfristig neutral aus, da sie in den letzten 12 Monaten 2 Mal mit "Gut", 3 Mal mit "Neutral" und kein Mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Im letzten Monat gab es jedoch keine Aktualisierungen von Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 14,55 USD, und die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -8,36 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 13,33 USD. Dies wird als schlechte Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertungsstufe durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von First Horizon sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft, da sie weder als überkauft noch als überverkauft gilt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 9,77, was 37 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 5,58 Prozent, was 133,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von First Horizon als "Schlecht" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.