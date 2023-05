First Horizon National Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "First Horizon National":

Der First Horizon-Kurs wird am 20.05.2023, 11:16 Uhr an der Heimatbörse New York mit 10.88 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First Horizon damit 26,4 Prozent über dem Durchschnitt (14,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 10,28 Prozent. First Horizon liegt aktuell 30,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,99 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 24,78. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält First Horizon auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die First Horizon-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für First Horizon aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Zusammengefasst erhält First Horizon von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.