First Horizon National Aktie: Eine neue Chance!

Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu First Horizon überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer positive Themen rund um First Horizon diskutiert. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell einen Wert von 9 auf. Das bedeutet, dass die Börse 9,77 Euro für jeden Euro Gewinn von First Horizon zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 37 Prozent. Daher wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Horizon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,81 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 14,49 USD (Unterschied +13,11 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (12,71 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+14 Prozent). Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 3 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für First Horizon ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,33 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -7,98 Prozent entspricht. Daher ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.