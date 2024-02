First Helium Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Helium-Aktie liegt bei 33 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 52,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für First Helium.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und somit zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei First Helium wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" zutrifft. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit einer positiven Diskussion an einem Tag und einer überwiegend negativen Kommunikation an sieben Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion neutral. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der First Helium-Aktie von 0,05 CAD 58,33 Prozent unter dem GD200 (0,12 CAD) liegt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,06 CAD, was zu einem Abstand von -16,67 Prozent führt. Somit wird der Kurs der First Helium-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.