First Hawaiian Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die First Hawaiian-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI 54,5 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für First Hawaiian verbessert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Langfristig gesehen erhalten Analysten die Einschätzung "Neutral" für die First Hawaiian-Aktie, mit einem Kursziel von 23 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der First Hawaiian von 19,18 USD und der aktuelle Kurs von 22,86 USD eine positive Distanz zum GD200 von +19,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage weist ebenfalls mit +14,64 Prozent einen positiven Abstand auf und erhält daher eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" eingestuft.