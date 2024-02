First Hawaiian Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. First Hawaiian wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die First Hawaiian-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält First Hawaiian daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der First Hawaiian bei 19,4 USD, während der aktuelle Kurs bei 21,71 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt jedoch einen Stand von 21,83 USD, was zu einem Abstand von -0,55 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Die Aktie von First Hawaiian hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,46 Prozent erzielt, was 151441,23 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der gleichen Branche ("Handelsbanken") liegt First Hawaiian aktuell 18,1 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Aktie von First Hawaiian zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für First Hawaiian zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird der Aktie von First Hawaiian bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Note vergeben.