First Hawaiian Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von First Hawaiian zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Finanzsektor eine Rendite von -20,51 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -3,74 Prozent. Auch hier liegt First Hawaiian mit 16,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt First Hawaiian mit einer Ausschüttung von 5,77 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,31 %) deutlich niedriger, was einer Differenz von 132,54 Prozentpunkten entspricht. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von First Hawaiian in den sozialen Medien positiv diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für First Hawaiian kaum Änderungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.